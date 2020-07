TRINO. Il paese riparte: mille ombrelli colorano le strade.

Mille ombrelli appesi in aria colorano le strade di Trino e della frazione Robella. E’ l’iniziativa con cui l’amministrazione comunale lancia il progetto “Trino riparte”, una serie di eventi che danno il benvenuto all’estate nel post-covid. Gli ombrelli sono stati posizionati, e qui rimarranno per tutta l’estate, in corso Cavour e corso Italia a Trino, e in piazza Montagnini a Robella.

L’idea è stata lanciata dall’assessora alla Promozione turistica, Giulia Rotonda, allo scopo “di ravvivare l’animo delle persone e abbellire le nostre vie, ma anche di proseguire con il nostro grande progetto di ripartenza della città, come polo commerciale, culturale e attrattivo”.

Il Comune, insieme ad Ascom e ai commercianti trinesi, ha fatto un acquisto di gruppo per uniformare i gazebo dei bar; inoltre, in occasione della Notte bianca prevista il primo agosto, verranno presentati i nuovi arredi urbani d’artista, opere uniche e originali realizzate dal maestro Ugo Nespolo che andranno a decorare il centro cittadino. Lo stesso giorno verrà inaugurato corso Cavour, arteria fondamentale di Trino oggetto per mesi di un maxi cantiere stradale

