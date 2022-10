Il Vercellese incontra il Basso Monferrato: persone e comunità in cammino. Sta infatti per iniziare la seconda edizione del Festival delle Abbazie. in programma da giovedì 6 a domenica 9 ottobre.

Il Festival nasce come occasione di incontro e di scoperta del territorio tra il Basso Monferrato, Collina Po e il Vercellese – e dell’Abbazia cavagnolese di Santa Fede in particolare – grazie alla proposta di iniziative culturali e alla partecipazione attiva delle realtà locali. Pensato come percorso pluriennale, il Festival giunge quest’anno alla sua seconda edizione dedicata all’incontro con Santa Maria di Lucedio.

Venerdì 7 è in programma una visita al Principato di Lucedio, con merenda sinoira e balli occitani: musica con Enea e Matteo de “Li Barmenk” in collaborazione con Rate Dansòire dij Tre Canton.

Sabato 8 si potrà visitare il borgo di Leri Cavour, ed è in programma un trekking dal Bosco delle sorti della partecipanza a Crescentino; da qui si proseguirà in direzione di Fontanetto Po per raggiungere l’argine del fiume Po (parco fluviale) e successivamente Crescentino. In abbazia vi sarà un apericena e un “concerto dei bicchieri di cristallo” a cura di Matteo Scovazzo.

Domenica 9 altri appuntamenti in natura e bancarelle a Santa Fede per tutta la giornata; sono previsti un trekkinga da Monteu da Po a Santa Fede, con visita al sito archeologico di Industria, e una gara a squadre di orienteering da Vezzolano a Santa Fede. L’arcivescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo, incaricato Cep per la Pastorale Sociale e del Lavoro e Salvaguardia del Creato che, dopo la celebrazione della messa, terrà la conferenza “Comunità di vita: comunità sostenibile e cura della casa comune”.

