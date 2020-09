TRINO. Il Duo Volver Da Buenos Aires a New York

Prosegue, nel cortile di Palazzo Paleologo, la rassegna teatral-musicale “Stasera, che sera!”, organizzata dall’associazione Il teatro abitato con il contributo del Comune, il sostegno di BiverBanca e il patrocinio della Regione.

Sabato 12 settembre è in programma lo spettacolo musicale Da Buenos Aires a New York con il Duo Volver: Tatiana Arciuolo (voce) e Matteo Castellan (piano) proporranno atmosfere jazz. L’ingresso costa 8 euro (ridotto 5), la prenotazione è obbligatoria inviando una mail a ilteatroabitato@gmail.com. Per informazioni: Turisti allo Sbaraglio, tel. 347.7088266.

La rassegna si concluderà venerdì 25 settembre con il concerto C’era una volta… Ennio Morricone del Venus String Quartet, un ensemble d’archi tutto femminile: Valentina Di Giampaolo e Diletta Leone ai violini, Liliana Mitulescu alla viola e Sara Maraston al violoncello.

