TRINO. Il Comune rattoppa le buche

Da lunedì il Comune di ha iniziato i lavori di “rattoppo” delle strade cittadine. Fino a venerdì gli operai comunali si serviranno infatti di un apposito macchinario in grado di tappare le buche nell’asfalto, createsi a causa degli agenti atmosferici e cedimenti di varia natura. L’assessore Alberto Mocca spiega gli interventi in programma: «stiamo provvedendo alla sistemazione di numerose buche, di varie dimensioni. Stiamo agendo soprattutto in base alle segnalazioni dei cittadini pervenuteci negli ultimi mesi. Se qualche trinese avesse situazioni particolari da segnalare si metta in contatto con il Comune».

In questi giorni inoltre alcuni cantieri di 2iRete Gas e Asm stanno causando qualche disagio alla popolazione. Tuttavia eventuali danni al manto stradale causati da questi interventi non verranno riparati. «Al termine dei lavori è previsto che Asm e 2iRete Gas provvedano loro stesse alle opere di ripristino. Non è quindi compito del Comune», prosegue Mocca.

Per le riasfaltature complete bisognerà invece aspettare ancora: «stiamo organizzando un piano comunale di interventi per rifare l’asfalto nelle vie con maggiori criticità, ma non abbiamo ancora date precise» conclude l’assessore.

