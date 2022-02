TRINO. Nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Trino, posizionata a lato strada per controlli, ha visto arrivare un’auto il cui conducente stava guardando un film sul cellulare posizionato sul cruscotto. Gli uomini dell’Arma hanno allora intimato l’alt, fatto accostare e chiesto i documenti.

Il guidatore, un 51enne residente a Tronzano, ha spiegato loro di non possederli. Non aveva la patente di guida perché non l’ha mai conseguita, e nemmeno la carta di circolazione dell’auto, che gli era stata sequestrata tre anni fa: il veicolo risultava infatti sottoposto [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.