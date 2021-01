TRINO. Giorno della memoria: si presenta il libro My father was a jew di Irico

Si tengono on line, e non in presenza, gli appuntamenti del Giorno della Memoria, ricorrenza del 27 gennaio con cui vengono ricordati l’Olocausto e la morte di migliaia di ebrei ad opera dei nazisti. A Trino l’emergenza Covid costringe la sezione locale dell’Anpi ad annullare la presentazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti