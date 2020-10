TRINO. Giornate Fai d’Autunno: si sale sul campanile di Lucedio

L’edizione 2020 delle Giornate Fai d’Autunno è modulata nel rispetto del necessario distanziamento e della prenotazione obbligatoria, su due domeniche: 18 e 25 ottobre. Nella nostra zona sono state organizzate visite guidate al campanile dell’abbazia di Lucedio, nel territorio trinese, e a quello della chiesa parrocchiale di San Martino a Fontanetto Po. Le visite – dalle 10 alle 16 – partiranno ogni ora, a gruppi.

Il campanile abbaziale di Lucedio fu costruito a più riprese, tra il XII e il XIII secolo; è coevo della chiesa originaria medioevale oggi sostituita dalla chiesa barocca dedicata a Santa Maria (non ancora visitabile all’interno perché, pur messa in sicurezza, non è stata ancora riallestita). La base del campanile, a pianta quadrata, risale alla prima fase di costruzione e presenta contrafforti sporgenti agli angoli esterni. L’originalità gli è conferita dalla sezione ottagonale della torre, che raggiunge i 36 metri di altezza. I quattro ordini in cui è suddiviso il campanile sono delimitati da decorazioni in cotto, distintive dello stile romanico: archetti pensili accompagnati da fregi dentellati e incorniciati. Considerando oggi l’intero complesso abbaziale medioevale, il campanile rappresenta una delle parti strutturali originali.

La torre campanaria della parrocchiale fontanettese è in stile romanico/normanno; non si conosce la data certa della costruzione ma si presume databile intorno all’anno 1000. E’ composta di otto piani più la cuspide, ha base quadrata di 7,5 metri per lato e è alta 56 metri. La cuspide ha base ottagonale ed è alta 15 metri. Da poco è stato ripristinato il sistema di suono manuale a tastiera delle campane abbandonato nei primi anni ‘80 in seguito alla moderna elettrificazione.

Le visite si possono prenotare, versando un contributo, sul sito www.fondoambiente.it.

