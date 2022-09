Nei mesi scorsi in Comune era pervenuta una segnalazione da parte di un cittadino trinese in merito ad alcuni rifiuti che erano stati lasciati su una strada laterale alla provinciale 455 “di Pontestura” che collega la cittadina con Vercelli; si trattava di macerie prodotte da lavori edili. Dopo la segnalazione i carabinieri di Trino hanno fatto alcune indagini e sono riusciti a risalire al responsabile, a cui è stata commin una multa di 6500 euro per abbandono di rifiuti.

L’area individuata per scaricare quintali di mattonelle, pezzi di mattoni e cartoni [...]



