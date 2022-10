Enel Green Power comunica di aver avviato la costruzione dell’impianto fotovoltaico nel comune di Trino (Vercelli), già annunciato da tempo.

Il parco solare sorgerà su un’area di circa 130 ettari adiacenti all’ex centrale elettrica Galileo Ferraris, sarà costituito da quasi 160.000 moduli, avrà una potenza di 86 MW e sarà accoppiato ad un accumulo elettrochimico da 25 MW. Si tratta, sottolineano dalla società, di uno dei più grandi impianti solari del nord Italia, che a regime produrrà circa 130 GWh ogni anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 56.000 tonnellate di anidride carbonica e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente.

“Finalmente vede la luce un progetto strategico per il territorio, ancor più nel contesto della crisi energetica che stiamo attraversando – commenta il sindaco di Trino, Daniele Pane -. Questo progetto, insieme all’impianto di accumulo batterie previsto sempre nell’area della ex Centrale Galileo Ferraris, sono progetti prioritari per la nostra amministrazione, perché portano vantaggi sotto diversi punti di vista, quali le risorse destinate alla riqualificazione del Borgo di Leri Cavour“

