TRINO. Domenica 13 la “Passeggiata dell’Amicizia”

Sono aperte fino al 10 settembre le iscrizioni alla “Passeggiata dell’Amicizia” organizzata dal Comitato del Gemellaggio di Trino. L’evento va a sostituire la tradizionale “Marcia dell’Amicizia” che ogni fine agosto riunisce i comitati di Trino, Chauvigny, Geisenheim e Banfora, quest’anno annullata per l’emergenza Covid-19.

«Dopo la lunga pausa per l’emergenza sanitaria – ha dichiarato la presidente Marina Gallarate – torniamo sulle scene e anche se non possiamo ancora organizzare la nostra consueta gita sociale, perché non vi sono le condizioni per garantire il distanziamento, vogliamo comunque proporre qualche iniziativa. Desideriamo trascorrere una giornata in serenità, passeggiando nella natura, chiacchierando e terminando in allegria con un buon pranzo».

La “Passeggiata” si terrà domenica 13 settembre, da Vallegioliti ad Odalengo Grande, su un percorso di 7-8 chilometri. Ritrovo alle 9 a Vallegioliti con partenza mezz’ora dopo e arrivo a Sant’Antonio di Odalengo Grande per il pranzo in un agriturismo e pomeriggio in allegria. Il ritorno sarà in automobile o a piedi. «Chi non desidera camminare – aggiunge Gallarate – può venire solo a pranzo, e in caso di pioggia rinunceremo alla camminata per ritrovarci solo a tavola». Per le iscrizioni telefonare al 347.1221048.

