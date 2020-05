TRINO. Covid19, morta un’altra anziana. In città i decessi sono stati nove

Nono decesso, a Trino, di una persona positiva al Covid19: nella giornata di martedì 12 è morta in ospedale un’anziana risultata positiva al tampone nel corso di un periodo di ricovero in ospedale. Sul territorio trinese sono ancora 13 i casi positivi: quattro persone sono in ospedale [...]



