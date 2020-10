TRINO. Covid: non hanno mascherina, multati in due. Sanzionato anche uno a Cigliano

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Prime multe nel Vercellese dopo l’entrata in vigore del dpcm del 13 ottobre, che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, oltre che nei luoghi al chiuso. I carabinieri hanno identificato e multato otto persone per non aver indossato la protezione per bocca e naso; si tratta di [...]