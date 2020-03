TRINO. Coronavirus: il Comune consegna mascherine a ogni cittadino

Nei prossimi giorni il Comune di Trino (Vercelli) consegnerà a casa di ogni cittadino trinese una mascherina chirurgica per affrontare l’emergenza coronavirus.

Lo ha annunciato il sindaco Daniele Pane dopo una seduta straordinaria di giunta, a seguito della quale ha deliberato uno stanziamento da 16.000 euro per affrontare l’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino ha anche detto che questa mattina arriverà la prima fornitura importante di mascherine di tipo FFP2, acquistate in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato e di Moncalvo (Alessandria), che saranno consegnate a medici, operatori sanitari, guardie mediche, Protezione Civile e forze dell’ordine. “Sta aumentando in modo significativo il numero di denunce nei confronti di chi sta violando le misure restrittive – dice Pane -. L’invito alla popolazione resta sempre lo stesso: restate a casa, e uscite solo per lavoro o estrema necessità”.

