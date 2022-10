Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre in città si sono svolti i festeggiamenti per il 90° anniversario dell’Oftal, Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes, fondata proprio a Trino nel 1932 da monsignor Alessandro Rastelli e poi diffusasi in tante diocesi.

Alle 15 le delegazioni provenienti da tutta Italia si sono ritrovate in piazza Comazzi, davanti alla chiesa di San Francesco, e da lì dame e barellieri si sono mossi con i labari in processione verso la parrocchiale di San Bartolomeo, dove riposano le spoglie del fondatore mons. Rastelli. La messa solenne [...]



