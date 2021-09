Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Trasferitasi all’estero (e quindi dimessasi) Giulia Rotondo per lavoro, il suo posto in Giunta è stato affidato dal sindaco Daniele Pane a un assessore esterno (una persona che non si era candidata alle elezioni comunali): Silvia Cottali, 39 anni, insegnante di inglese all’Istituto “Sobrero” di Casale Monferrato, dopo aver insegnato all’Alberghiero di Trino e al “Calamandrei” di Crescentino. Avrà le deleghe a istruzione, edilizia scolastica, attività extrascolastiche, politiche giovanili, biblioteca, cultura e promozione turistica.

Il sindaco ha dichiarato: «Cercavamo qualcuno che arrivasse dal mondo della scuola, visti gli importanti progetti che abbiamo, e Silvia Cottali ha tutti i requisiti necessari. A livello umano invece cercavamo una persona con le nostre stesse qualità: passione, competenza, determinazione e voglia di mettersi al servizio della città per migliorarla, tutte qualità che fanno parte di Silvia. Sarà facile per lei entrare a far parte di questa famiglia».

Il nuovo assessore ha a sua volta dichiarato: «Ringrazio il sindaco per aver pensato a me in questo ruolo, e per la possibilità che mi offre di ricoprire tale incarico all’interno dell’Amministrazione. Ringrazio inoltre il mio predecessore, l’assessore Rotondo, per l’ottimo lavoro svolto. Essendo docente, sono felice di avere la possibilità di mettere in campo e condividere la mia esperienza sulle deleghe di istruzione e cultura che andrò a ricoprire».

Pane ha inoltre approfittato della sostituzione per operare un riassetto nella distribuzione delle deleghe. Ha preso per sé quella a “eventi e manifestazioni” (precedentemente assegnata alla dimissionaria Rotondo) e quella al commercio assegnata in precedenza all’assessore Roberto Gualino. In cambio Gualino assume le deleghe alla viabilità, finora di competenza dell’assessore Alberto Mocca, e alla Polizia Municipale, che gli viene ceduta dal sindaco.

