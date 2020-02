TRINO. Borgo di Leri: cancelli e sorveglianza per porre fine al vandalismo

Qualcosa si muove sul futuro del borgo di Leri. Dopo l’inaugurazione della nuova sede in corso Italia 28, l’Associazione “L.E.R.I. Cavour” ha iniziato a pianificare e programmare le prossime mosse per ridare lustro all’area, ormai in uno stato di totale degrado e abbandono.