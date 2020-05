TRINO. Bar e ristoranti quest’anno non pagheranno la tassa di occupazione del suolo pubblico

Esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020 e concessioni per l’espansione dei dehors. Così il Comune di Trino prova a far ripartire la ristorazione dopo la forzata chiusura a causa dell’emergenza Covid-19. Spiega il sindaco Daniele Pane: «Il Decreto Legge Rilancio prevede [...]



