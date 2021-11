TRINO. Un 33enne residente a Vercelli, volontario del distaccamento trinese dei Vigili del Fuoco, è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di aver appiccato, tra luglio e ottobre, una dozzina di incendi a Trino.

I roghi hanno interessato cataste di legno, rifiuti urbani e sterpaglie posti lungo le strade, nonché alcuni casolari in disuso. In tutti i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.