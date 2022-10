TRINO. Cristian Martinelli, 34enne di Trino, è morto dopo essere stato picchiato a sangue a Casale Monferrato. La Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per omicidio, indagano i carabinieri di Casale e del nucleo investigativo del comando provinciale di Alessandria.

L’uomo era stato trovato fuori dalla stazione di Casale venerdì sera, non presentava ferite evidenti ma chi lo aveva incrociato per strada, vedendolo molto sofferente, aveva deciso di chiamare un’ambulanza. L’uomo era stato trasportato in ospedale ad Alessandria dove i medici avevano trovato diverse lesioni interne. Subito dopo era stato intubato e ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.

È morto domenica mattina in seguito alle ferite. Gli investigatori indagano per chiarire che cosa sia successo venerdì sera vicino alla stazione: sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e quelle di altri impianti di videosorveglianza che potrebbero chiarire che cosa sia accaduto. È stata la vittima a rivelare il pestaggio ai medici che hanno provato a salvargli la vita; non è riuscito però a spiegare nessuno altro dettaglio prima di essere intubato. Sulla dinamica dell’aggressione raccontata dalla vittima, però, gli accertamenti sono in corso. I carabinieri stanno indagando per capire anche quante persone siano coinvolte nell’omicidio.

