Trigomiro o trogomigo

Avete mai avuto la sensazione di essere preda di un raggiro? Oppure ancora, la sensazione che qualcuno cospirasse alle vostre spalle mente voi, ignari, procedevate in buona fede? Ecco, la parola che in piemontese che definisce queste sensazioni: trigomiro. Una parola che pare uno scioglilingua; il suo gioco di lettere fa presagire proprio ad un raggiro, con cui vi è anche assonanza. In piemontese si dice trigomigo o trogo miro per indicare un pasticcio, impiccio o anche raggiro. Pare che derivi, secondo gli esperti dal larino tricas, cosa da poco, impedimenti, fastidi oppure dal lemma latino triconem, persona che raggira dallemma latino tricari, usare raggiri o sotterfugi. La seconda parte della parola migo o miro potrebbe essere un’alterazione scherzosa della prima parte, probabilmente alterazione scherzosa che va a creare un suono labirintico, metafora di imbroglio che non lascia scampo. Secondo altri la parola deriva dall’occitano marsigliese rigoumigo, che è la smorfia, dunque conseguentemente una maschera unita al e il piemontese intrig, intrigo. La maggior parte delle volte, viene citata infatti soltanto la prima parte della parola, trigo. Nella fattispecie quando qualcuno esclama pianta gnun trigo – sta esortando l’interlocutore a non fare confusione, a non complicare le cose più di quanto lo siano di già. Tra le filastrocche tradizionali che riguardano i paesi, ce n’è una irriverente che tira in ballo, anche se in senso lato, la parola di oggi: va pian, va fòrt, ma ‘ntȓig-te mài con coi ëd Monfòrt, senza avere nulla verso gli abitanti di Monforte che, tra l’altro, sono anche simpatici!

Infine con il termine trigomigo si indica anche un insieme storie che s’intersecano tra loro. Un tempo queste storie venivano raccontate da cantastorie che giravano per i paesi e oltre a raccontare questi uomini compravano oggetti, vendevano unguenti, guarivano da piccoli e grandi mali. Oppure erano leggende che si ascoltavano al calore della stalla, riscaldati da mucche compiacenti, nelle sere d’inverno, alla luce di un’unica lampada, precusori della rubrica “Il cantastorielle” della rivista del Candido di Guareschi, su proprio lui quello di Peppone e don Camillo, ma questa è un’altra storia.

