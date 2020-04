Il presidente della FITRI Luigi Bianchi, sentito il parere del Consiglio Federale e valutate le proposte della Commissione Gare riunita in videoconferenza, ha deliberato la sospensione di tutte le gare del calendario federale fino al 28 giugno compreso.

Per quanto riguarda la riprogrammazione delle gare del calendario federale, soltanto i Campionati Italiani e le Finali dei Circuiti possono essere ricollocati nella seconda parte della stagione; allo stesso tempo, a partire da oggi, non saranno accettate le richieste di inserimento in calendario di nuove gare.

Relativamente alle gare che assegnano i Titoli italiani che ricadono nel periodo di sospensione e che non saranno disputate nel corrente anno agonistico, si provvederà al ricollocamento nel calendario del 2021.

Già fissata, invece, la nuova data del Campionato Italiano di Duathlon Giovani di Cuneo che si disputerà nel fine settimana del 3-4 ottobre. Sempre in relazione all’universo giovanile, è stata accolta la proposta della Commissione Giovani per la disputa del Campionato Italiano di Triathlon Giovani in programma a Lovadina per il 18-19 luglio in formula open (senza le qualifiche nelle fasi interregionali).

Inoltre, è stata confermata la Finale del Circuito Grand Prix di Palermo del 10 ottobre (comprendente anche la prova del Circuito Mixed Relay) che era già inserita in calendario.

Infine, è stata presa la decisione, in via del tutto eccezionale, vista la situazione emergenziale, di sostituire gli attuali Circuiti Federali di Duathlon, Triathlon e Cross con un unico Circuito composto dalle rimanenti manifestazioni inserite in calendario da luglio in poi:

Recco, 12 luglio: Campionato Italiano Triathlon Cross (previa verifica di fattibilità del percorso ciclistico);

Lignano, 26 settembre: Campionato Italiano Assoluto Triathlon Sprint;

Iseo, settembre/ottobre: Campionato Italiano Triathlon Olimpico Age Group (se ricollocabile – in alternativa, un Triathlon Gold o Silver già in calendario per i mesi di settembre/ottobre);

Caorle, mese di ottobre: Campionato italiano Assoluto Duathlon Sprint (da ricollocare per disponibilità già confermata);

Santena, 8 novembre: Duathlon Sprint – Finale del Circuito (già ricollocata in via informale).

Parallelamente, la ITU (International Triathlon Union) ha deciso di sospendere tutte le attività agonistiche fino al 30 giugno.

Dunque, salta anche l’evento di Yokohama, appuntamento di World Triathlon Series e World Paratriathlon Series. Già noto il rinvio delle tappe di Montreal e Leeds di WTS.

Commenti