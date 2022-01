Vatti a fidare di una escort conosciuta in un sito di annunci a luci rosse. Tre uomini sono finiti in tribunale. Uno come vittima, gli altri due come imputati per un presunto raggiro (della vittima). Unica estranea al processo, l’escort. E l’altro giorno s’è scritta la parola fine al procedimento, con l’ultima sentenza.

A Ivrea Giovanni Di Tonno, 69 anni, torinese senza fissa dimora (avvocato Filippo Amoroso) è stato condannato a un anno e 11 mesi di reclusione per circonvenzione d’incapace. Dovrà anche pagare 200 euro di multa.

L’accusa aveva chiesto due anni e due mesi [...]