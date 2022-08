Brutto incidente questa mattina sulla Pedemontana, al confine tra Ivrea e Pavone. Un ragazzo di 23 anni residente a Pavone, alla guida di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento è uscito di strada e ha centrato la struttura del ponte che conduce all’autostrada. Viaggiava in direzione di Ivrea.

A bordo c’erano anche due ragazze, minorenni di Pavone, che sono state entrambe elitrasportate al Cto di Torino: una è in codice giallo e una in codice rosso per un trauma cranico.

Sul posto i Vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea, l’elisoccorso e i mezzi del 118.

Commenti