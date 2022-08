Venerdì 26 Agosto, mini-trekking di media montagna in Val d’Ala di Lanzo, su una selezione di sentieri degli itinerari “Trek Calcante” e “Tour dell’Uja”. La proposta parte dalle grotte di Pugnetto (Mezzenile) per arrivare ad Ala di Stura attraverso sentieri boschivi che lasciano spazi agli alpeggi nelle parti più alte. L’ultimo giorno si raggiunge il panoramico Colle d’Attia (2101 m) per ridiscendere nel selvaggio Vallone di Crosiasse.

Info 3337574567

