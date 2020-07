TRAVES.Si fingeva agente dei servizi segreti, fermato con armi ed esplosivi

TRAVES. Quando i carabinieri lo hanno controllato, giovedì 16, nella birreria “I Birrattieri” di Germagnano, aveva con sé una pistola Smith&Wesson calibro 38 con sei colpi nel caricatore e altri due caricatori da sei colpi l’uno. Tutto custodito gelosamente nel marsupio che teneva allacciato in vita, pistole e munizione che aveva con sé senza un motivo plausibile. Ma quel torinese di 45 anni, da qualche anno residente a Traves assieme alla sua compagna, da tempo faceva incetta di pistole, proiettili e molto altro ancora. Tant’è che, per evitare guai in casa, alla sua compagna e ai genitori aveva detto di essere un agente dei servizi segreti, con un passato da militare: e non in Italia, nelle forze speciali americane. La realtà? Non era vero nulla.

L’uomo è stato così arrestato dai carabinieri di Cirié e Leini per “porto abusivo d’arma” e “detenzione abusiva di esplosivo, armi comuni da sparo e munizioni in concorso”. È stato inoltre denunciato per “interruzione di pubblico servizio pubblico”, “possesso di segni distintivi contraffatti” e “procurato allarme presso l’autorità”. Alcuni reati sono scaturiti dal comportamento del 45enne. Perché, dopo essere stato sorpreso con l’arma e i colpi nel marsupio, ha simulato un malore, venendo portato a scopo precauzionale all’ospedale di Cirié dove, dopo i controlli di rito, è stato dimesso senza aver riscontrato nulla di anomalo. Il suo comportamento aveva portato i militari ad abbandonare il controllo che era in corso nell’esercizio commerciale. I militari, a quel punto, hanno deciso di fare una perquisizione nella sua abitazione, in frazione Villa a Traves. Lì’ hanno una pistola Beretta calibro 7,5, con annesso caricatore con otto proiettili; 13 proiettili calibro 38 special, sedici katane, un giubbotto antiproiettile, una balestra, una uniforme dell’esercito americano e una tuta mimetica. Armi e materiali sono stati immediatamente sequestrati.

Commenti