Sono ancora riservate la diagnosi e la prognosi sulla giovane Aquila Reale recuperata a Traversella sulla strada che conduce a Fondo dai tecnici faunistici che effettuano i recuperi nell’ambito del servizio “Salviamoli insieme on the road”. Il giovane rapace è stato portato al CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Largo Braccini 2 a Grugliasco, dove i medici veterinari della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino hanno accolto e visitato l’animale, apparso molto debilitato, tanto da non reggersi in piedi

