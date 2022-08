Impossibile pulire la piazza del paese a causa delle auto parcheggiate in diveto di sosta. Nell’arco di tre settimane è capitato ben due volte su tre. Risultato? L’Amministrazione Comunale ha lasciato stare.

“E tutto questo anche in presenza di divieto si sosta collocato ben 48 ore prima con regolare ordinanza! – commenta alzando le braccia al cielo il sindaco Renza Colombatto – Visto che nel caso di danni, se si pulisse, sarebbe il comune a dover pagare, si è deciso di soprassedere. Per colpa di alcuni purtroppo non si fanno lavori [...]



