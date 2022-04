“Traversella ha una forte tradizione mineraria soprattutto per quanto riguarda il ferro. Pare che queste miniere fossero già sfruttate dai Romani, anche se non ci sono chiare testimonianze, se non il ritrovamento di alcune monete risalenti a quell’epoca. Le miniere, che per secoli hanno costituito una cospicua fonte di reddito per la comunità, sono state chiuse nel 1971. Traversella è fiorita nell’800 proprio grazie alle miniere, nelle quali lavoravano migliaia di operai non solo locali e piemontesi, ma anche lombardi, soprattutto bergamaschi”.

Inizia così l’incontro con il sindaco Renza Colombatto, con il racconto delle miniere che ebbero il massimo sviluppo nel XVIII e XIX secolo e fornirono un ottimo ferro, prima alle armate di Napoleone, poi all’esercito piemontese. Sono state senza dubbio una ricchezza per tutta la valle. Per ricordare questo importante passato a Traversella esiste il Museo mineralogico. Ospitato in un edificio industriale del sito minerario denominato “silos di frantumazione”, tutt’intorno vi sono le strutture industriali utilizzate per la lavorazione del ferro estratto dalla miniera, gli edifici che ospitavano parte del personale, gli uffici e il laboratorio chimico.

Il Museo ospita la più grande e completa collezione di minerali provenienti dal sito minerario di Traversella, famoso in tutto il mondo per la grande varietà di specie mineralogiche presenti in un giacimento di modeste dimensioni. Tra i molti minerali, i più comuni sono la calcite, la dolomite, la magnesite, la magnetite, la galena, la pirite, il quarzo e la scheelite. Sono esposti campioni di rara bellezza e prestigio quali l’ametista e l’argento.

Le miniere rappresentano il passato, ma oggi Traversella cosa offre ai turisti che vengono alla scoperta di questo Comune?

“Traversella offre un territorio ancora incontaminato, un ambiente tranquillo e puro. Offre buon cibo preparato con prodotti genuini del luogo, come l’ottimo formaggio e il rinomato miele, un soggiorno rilassante che offre sia passeggiate su suggestivi sentieri sia escursioni più o meno impegnative da fare in bicicletta”.

Tra i sentieri sono certamente da segnalare il Sentiero dei Mufloni, sul cui percorso si trova la famosa Pera dij Cros, un masso con 119 incisioni antropomorfe, e che si conclude a Fondo, frazione di Traversella famosa per il bel ponte in pietra e il Sentiero delle anime che dal centro del paese sale fino al Bèch dël fes-cèi (1398 m) regalando anch’esso l’emozione di vedere delle incisioni rupestri. Tutti questi aspetti turistici, insieme alla presenza di un dispensario farmaceutico, un supermercato, un servizio posta due volte alla settimana, rendono Traversella un Comune accogliente per i turisti e comodo per i residenti.

Quali azioni sarebbero necessarie, in tempi rapidi, per migliorare la ricettività alberghiera e più in generale turistica?

“Tutto dovrebbe partire dai trasporti per collegare i piccoli centri con quelli più grandi. In settimana Traversella è raggiungibile con il pullman di linea, ma alla domenica la valle è completamente isolata perché il servizio è sospeso. La ricettività alberghiera a Traversella non manca; c’è il rinomato Albergo e ristorante le Miniere, un soggiorno montano, una palestra di arrampicata, vero gioiello per gli appassionati di questo sport, rifugi attrezzati, come quello Piazza, alcuni deliziosi B&B, un bar, una pizzeria e presto, se il progetto decolla, la riapertura della Locanda del minatore nei pressi del Museo”.

Sindaco quanta passione ci vuole oggi ad amministrare un piccolo Comune come Traversella?

“La passione non deve mancare, ma ci vuole anche l’aiuto e la collaborazione di tutti quelli che nel Comune sono presenti e che mettono al servizio della Comunità le loro competenze. Io ringrazio tutti: vicesindaco, assessori, consiglieri, dipendenti e volontari perché senza di loro sarebbe davvero impossibile districarsi tra tutte le incombenze amministrative e pratiche”.

