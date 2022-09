TRAUSELLA. Domenica mattina una cercatrice di funghi – A. D. di Torino con casa a Trausella – è stata punta da un’ape ed ha subito uno shock anafilattico. È intervenuto l’elicottero del 112 che non è riuscito ad atterrare. I sanitari si sono, così, calati con il verricello, raggiungendo la donna, stabilizzandola e prestandole le cure del caso.

Quando la donna ha ripreso conoscenza i volontari del soccorso alpino della stazione di Ivrea l’hanno trasportata all’elicottero in attesa, che l’ha trasportata in ospedale a Ciriè, in discrete condizioni generali.

