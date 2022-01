Il cantiere da ultimare e il passaggio della linea a Rfi. Sono gli obiettivi per la ferrovia Torino-Ceres sui quali la Regione Piemonte ha garantito il suo impegno: “Non possiamo mancare l’appuntamento del 2023 – ha spiegato l’assessore ai trasporti Marco Gabusi nel corso del Consiglio di questa mattina, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere Pd, Alberto Avetta – i lavori sono nei tempi ma dovremo concentrarci tutti, e lo farò anche con il comune di Torino e con Gtt, sulla parte burocratica”. La linea, una volta completato l’innesto nel passante ferroviario collegherà l’aeroporto di Caselle, il centro di Torino e l’alta velocità. Restano, per ora, i disagi per gli utenti: “Le corse ferroviarie hanno la coincidenza con uno o più bus navetta – ha ammesso Gabusi – ma è chiaro che vi possono essere disagi che complicano la programmazione. Difficile immaginare di fare di più”. Situazione che si è ulteriormente complicata a causa delle limitazioni covid. “Ai pendolari e agli studenti non resta che avere pazienza – ribatte il consigliere Avetta – purtroppo continuano le criticità, specie nel tratto Borgaro-Torino, con bus affollati e persone lasciate a piedi per mancanza di spazio”

