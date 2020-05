TRASPORTI. Bonomo striglia Gtt: “Aumentate le corse dei treni”

Anche in tempi di Coronavirus il dito è puntato contro Gtt per la gestione scellerata della linea Canavesana e della Torino-Ceres. «La fase-2 è partita ufficialmente lunedì 4 maggio, forse i vertici di Gtt non se ne sono accorti, altrimenti non si spiegherebbe come mai il numero delle corse sulle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres sia rimasto lo stesso del periodo di lockdown – punta il dito Francesca Bonomo, deputata del Partito Democratico.

«Il Paese, così come il Piemonte – prosegue – sta ripartendo e un servizio di trasporto pubblico efficiente e puntuale è più che mai indispensabile. La direzione MetroFerro di Gtt aumenti il numero delle corse sia sulla Sfm1 che sulla SfmA e garantisca la sicurezza sia degli utenti che del personale, facendo in modo che a bordo dei treni venga rispettato il distanziamento sociale e controllando che tutti indossino le mascherine».

La parlamentare del Pd chiede poi maggiore attenzione per il territorio. «I treni tornino a viaggiare – conclude Bonomo – anche nel tratto compreso tra Ciriè e Ceres sulla SfmA e in quello tra Rivarolo e Pont sulla Sfm1. Quest’estate Gtt potenzi, anziché ridurre, le corse verso le aree montane affinché i Comuni dell’alto Canavese e delle Valli di Lanzo possano essere facilmente raggiungibili da chi arriva da Torino e deciderà di trascorrere le proprie vacanze a due passi da casa, favorendo così il turismo nelle Terre Alte».

