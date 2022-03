Trapa, traponà ma non terliss.

Il lemma piemontese trapa indica la trappola, una botola ma anche una rete per depositare il fieno e la paglia, o una rete di corda che si metteva sul tumbarel o biga perché non scappasse il maiale o il vitello. Ed allora la trapà è la quantita di fieno contenuto nella rete da non confondere con trapè che vuole dire abbindolare e non il trampèt che è il vano sotto il palco vicino alla botola. Dalla parola trapè deriva anche il lemma trapolè, ingannare o prendere in trappola. Ma tutte queste parole derivano da traponà, una vecchia unità di misura per indicare la quantità di fieno contenuta in una rete. Il lemma deriva a sua volta dal germanico trappa, che vuole dire trappola, da li la voce trampette, caduta di seguito abbiamo la parola trapetta sgambetto. E poi trapionè o meglio tèrpe pestare i piedi o scalciare. Chiedo scusa del mio tèrluchè ma vedo che il mio discorso diviene sempre più rado e grossolano come un tèrliss, una tela rada e grossolana e per evitare che diventi simile ad una terlindeina una stoffa leggera di poco pregio che deriva dal francese tiretaine, drappo di stoffa di lana mista a lino. Ma questa ve la racconta in una prossima mail

Favria, 26.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno malgrado le quotidiane difficoltà mi aspetto sempre che mi succeda qualcosa di bello e straordinario. Felice sabato.

