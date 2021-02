Tranciare o trinciare.

Molti ritengono che trinciare e tranciare siano verbi l’uno sinonimo dell’altro. Tranciare sta per tagliare di netto, a freddo, da trancio o trancia, l’utensile usato, appunto, per tagliare a misura barre, lastre o profilati, in genere di metallo, adattamento del lemma francese trancher, tagliare! Il secondo, invece, significa tagliare a strisce, a pezzetti, come si faceva con il tabacco; da qui, trinciare giudizi, deriva dal francese antico trancher a sua volta da una forma latina popolare trinicare, alterazione del latino classico truncare, troncare per incrocio con trini, a tre a tre, tre per volta, tre a tre, tagliare in tre pezzi. Dal verbo trinciare ecco il trincetto, arnese costituito di una lama d’acciaio appuntita a un’estremità, affilata da una sola parte, molto tagliente, più o meno ricurva, usato dai calzolai per tagliare il cuoio. In piemontese il trincét è un falcetto o roncola usata per lavorare la vite e potare gli alberi. Abbiamo anche il Chef trancheur, una figura ormai quasi scomparsa del personale di sala di lusso, i cui compiti sono di trinciare grossi pezzi di carne, filettare pesci, tagliare prosciutto crudo, salmone affumicato, dolci, formaggi. Oggi queste mansioni sono svolte dai maître oppure da un cuoco, in particolare in occasione di banchetti, o da un abile chef de rang. Il lemma piemontese trinchét è simile alla parola trinché, ma quest’ultima parola indica chi beve smodatamente e deriva dal germanico trinken, bere brindando, pervenuto nel piemontese attraverso il francese trinquer. Purtroppo ci staimo perdendo nel trincot, in italiano il trincotto, in francese jeu de paume, meglio conosciuto come campo e gioco della pallacorda, lemma di origine germanica strikan, splamare, toccare arrivato sempre attraverso il francese tripòt. La pallacorda è forse conosciuta dal famoso giuramento omonimo del 20 giugno 1789, quando il terzo stato prima della Rivoluzione francese quando i delegati borghesi giurarono di non separarsi mai e di riunirsi ovunque le circostanze l’avrebbero richiesto, fino a che non fosse stata stabilita e affermata su solide fondamenta una Costituzione per il regno francese, preludio dell’assemblea nazionale. Adesso smetto per evitare di avere un giudizio tranchant, che deriva dal latino trinicare, tagliato in tre, con un colpo solo, e adesso un giudizio tagliente su tutto ciò che ho scritto!

Favria, 22.02.2021 Giorgio Cortese

Penso che dovremmo possedere sempre la capacità di saper guardare oltre i propri limiti, se soltanto abbandonassimo il vizio di giudicare noi stessi come dei limiti.

