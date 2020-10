Trambasciare l’asset, un subbuglio!

La parola trambasciare si riferisce a quando si soffre un’oppressione, insomma quando ci si trova in uno stato di angoscia. La parola ambascia, deriva dall’antico gotico andbath, con il significato di servo, ed in origine l’ambasciatore era un servo, mandato intorno, dalla stessa parole deriva il lemma ambage. La parola ambascia con l’aggiunta del prefisso tra è divenuta trambascia, una parola oggi poco usata. Il trambasciare è un soffrire particolare, il soffrire un’oppressione, un’angoscia che arriva anche fisicamente a pesare sul respiro, un opprimente nodo alla gola. Il riferimento qui è noto: l’ambascia. Se dico di essere in ambasce per gli impegni che si sono accavallati all’improvviso, se racconto della squadra famosa che si è trovata in grandi ambasce contro quella minore, descrivo un tipo di affanno sofferto anche se controllato. Insomma l’ambasca è un vivo soffrire dall’attuale asset economico in cui versiamo, che si rifletta nei rapporti interpersonali, nella società. Asset, un lemma di origine inglese, oggi comunemente usato che significa in imglese patrimonio ma che viene comunemente usata come qualunque voce attiva di un bilancio di un’azienda, che possa essere usata per il pagamento di debiti in caso di insolvenza. Ma pensate che la parola inglese asset deriva dal latino ad satis, a sufficienza, abbastanza. Il riferimento è quindi a qualcosa che ci soddisfa, che rappresenta una quantità adeguata ai nostri bisogni. Ma scavando nella parola inglese si arriva ad un lemma inaspettato, anzi un avverbio, assai, che oggi usiamo per dire molto, ma che all’origine il suo primo significato era proprio quello di sufficientemente, quanto basta, proprio in ragione di quel ad satis latino da cui deriva e che potremmo tradurre letteralmente con a sazietà. Il termine tecnico asset al purale assets significa qualcosa di utile, vantaggioso, che ha un grande valore per determinati fini economici. Ma qui uno incomincia ad andare un subbuglio, in agitazione. Subbuglio deriva dal tardo latino subbullire, derivato da bollire, un lemma che sta in mezzo tra la calma olimpica, quella piombata per intenderci e l’agitazione svolazzante nel ragionare che il trambasciare del mio animo nasce dal non capire gli asset guida di chi abbiamo democraticamente eletto che mi procura un disordine nell’animo accalorato.

Favria, 12.10.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno andiamo avanti, non fermiamoci, non indugiamo nel nostro quotidiano viaggio della vita, ma cerchiamo sempre l’obiettivo che abbiamo davanti.

