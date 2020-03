L’ottava edizione di Trailaghi non si farà! La gara collinare a coppie (maschili, femminili e miste) della lunghezza di 28 km e di 1000 metri di dislivello positivo era in calendario per la giornata di domenica 19 aprile. Il percorso di Trailaghi si snoda nella zona dei cinque laghi, vicino a Ivrea e percorre il territorio dei comuni di Chiaverano, Borgofranco e Montalto Dora, interamente su strade bianche e sentieri, senza asfalto.

Questo il comunicato pubblicato dagli organizzatori: “Cari amici di Trailaghi e cari Trailagheros, mai ci saremmo aspettati di arrivare a questo punto e di prendere questa decisione che ci pesa e non poco, al di là dell’importanza della salute di tutte le persone, atleti, organizzatori, volontari e spettatori, bene primario ed imprescindibile. L’ottava edizione, quella del simbolo dell’infinito, che è stato purtroppo oracolo di sè stesso protraendosi al prossimo anno, è ufficialmente annullata! Dobbiamo rinunciare non solo a causa dell’osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 Marzo 2020, ma anche per ovvie ragioni di buon senso oltre ad impossibilità organizzative legate a tutta una serie di fattori. L’incertezza della durata delle misure eccezionali a tutela della salute pubblica, le pre-iscrizioni (carburante necessario allo start up del Trail) praticamente assenti, la probabile difficoltà a reperire volontari lungo il percorso perchè impossibilitati ad impegnarsi per eventi di secondaria importanza rispetto alle emergenze che stiamo vivendo in questi giorni. Anche nell’ottimistica ed auspicabile risoluzione delle problematiche legate al Covid-19 ai primi giorni di Aprile, non avremmo avuto il tempo necessario per completare gli iter burocratici per le richieste di nulla-osta per lo svolgimento delle gare alle autorità preposte, oltre alle difficoltà di poter ottemperare agli obblighi indicati dalle Direttive del Viminale in merito alle misure di sicurezza per gli eventi pubblici dettate da giugno 2018 e successivi aggiornamenti. Siamo certi che comprenderete appieno la nostra delusione per l’annullamento di tutte le gare di Trailaghi 2020 e vi contatteremo tramite i dati in nostro possesso che avete lasciato sulla piattaforma Wedosport.net per darvi indicazioni in merito alle procedure di rimborso delle iscrizioni già versate.

L’appuntamento è rimandato al 18 aprile 2021!”.

