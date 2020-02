TRAIL RUNNING. Presentato il Salomon Running Team Italia

Il nuovo Salomon Running Team Italia allaccia ufficialmente le “scarpe” in vista dell’attesa stagione 2020. La scorsa settimana, in un apposito incontro, si sono ritrovati i componenti della Squadra ed è stato definito il calendario delle gare cui parteciperanno, ma anche la ricca agenda degli appuntamenti promozionali rivolti al pubblico in cui alcuni di loro saranno presenti. Già perché la mission di Salomon nel 2020 non cambia rispetto alle passate stagioni: attraverso l’immagine garantita dai risultati dei suoi atleti e diversi appuntamenti promozionali per il pubblico, come i Test S/LAB, la grande “S” punta a coinvolgere quante più persone possibili, portandole a correre su strada, nei boschi o lungo sentieri, ovviamente mettendole nelle condizioni migliori grazie all’utilizzo di materiali ad alte performance.

Alcuni degli atleti che fanno parte del Salomon Team Italia 2020, guidati dal Team Manager Andrea Callera, sono figure di riferimento del mondo della corsa nazionale e internazionale, sia su strada sia off-road, altri invece rappresentano la nuova generazione del running. Questa ideale miscellanea conferma come Salomon sia un Brand che intende parlare a un ampio pubblico, donne e uomini come ragazze e ragazzi, dentro il quale ognuno può trovare la propria ispirazione. Un esempio è quello del fortissimo Davide Magnini, cresciuto negli anni scorsi nel Team Salomon e che ora è a tutti gli effetti un atleta (Salomon) di livello internazionale. Tra le donne troviamo Simona Morbelli, poi Sonia Locatelli, Virginia Olivieri, Stefi Jimenez, Camilla Magliano e Giulia Compagnoni. Per quanto riguarda il campo maschile i nomi sono quelli di Davide Cheraz, Giuliano Cavallo, Giulio Ornati, Riccardo Borgialli, Riccardo Montani, Pablo Barnes, Andrea Rota, Marco Filosi, Luca Carrara, Federico Presa, Mattia Bertoncini e Riccardo Scalet. Gli atleti del Salomon Team Italia 2020 saranno in gara nelle principali gare Nazionali, come quelle proposte dal Golden Trail National Series e in altre di caratura internazionale. Il commento dell’esperta Simona Morbelli: “Sono un’atleta di trail running, alpinista e scalatrice e collaboro con Salomon dal 2013. Prediligo le ultra-distanze e mi diverto moltissimo sui terreni di casa, le Alpi. Sono un’atleta poliedrica e la propensione per la corsa veloce oltre che per i terreni alpini mi porta ad amare anche quelli con fondo piatto, a tratti asfaltato. L’abbigliamento che prediligo è quello della linea S/LAB… questi prodotti, insieme ad altri, mi accompagneranno anche in questa stagione dove avrò come obiettivo quello di fare buone performance sia nelle gare nazionali sia nei circuiti in giro per il mondo, come UTMB e gli Ecotrail International”.

La parola al giovane Alberto Vender (classe 1996): “La stagione è partita con il piede giusto, sono molto contento di come mi sto allenando, rispetto al passato sto cercando di correre più km e sento allo stesso tempo che il mio fisico risponde positivamente. Se guardo alla stagione che è alle porte vedo tante gare, tanti posti nuovi da visitare e tanto divertimento! L’obiettivo è quello di continuare a migliorarmi, con tanta passione con l’ambizione di raggiungere una convocazione con la maglia azzurra, un piccolo grande sogno. Prenderò sicuramente parte ad alcune gare del circuito Golden Trail National Series… sono gare veramente affascinanti! Per me è un grande onore far parte della famiglia Salomon, fin da quando ho iniziato a correre ho calzato scarpe della linea S/LAB e ho sognato seguendo le gare dei campioni che correvano per questo team; è una realtà che mi affascina sempre più e allo stesso tempo mi dà tante motivazioni”.

Commenti