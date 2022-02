Oggi intorno alle 17:30 i vigili del fuoco del Distaccamento di Santhià in collaborazione con il distaccamento permanentemente di Ivrea sono intervenuti sull’autostrada A5 Aosta in direzione Ivrea, nei pressi di Alice Castello, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone ed una Bmw.

E’ morta Elsa Petrini, 80 anni, di Ivrea, il marito che era alla guida è rimasto ferito. Lievemente ferito anche il conducente del furgone di nazionalità romena. Sul posto sono giunti anche il personale medico del 118, la polizia stradale e personale dell’autostrada.

