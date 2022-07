Tradire.

Oggi parlo della parola tradire, che significa violare e venire meno a un patto. La parola deriva dal lemma latino tradere, composto di tra oltre e dare consegnare, insomma consegnare al nemico. E’ una parola grave che ci riporta alla mente un’antica epoca in cui il tradire era qualcosa di molto fisico: una consegna al nemico, vuoi del proprio generale rapito nel sonno, di un ponte di importanza capitale che si era chiamati a difendere strenuamente, di una città aprendone nottetempo le porte, o di Giuda che consegna Cristo. Il tradimento oggi vuole dire venire meno ad un obbligo, anche se in particolare il termine continua a riferirsi alla fedeltà, o meglio, di fiducia. Nel tempo il termine ha molto giocato con questa parola: sono vive le espressioni del tradire come svelare, uno sguardo tradisce il desiderio, o del tradire come perdere colpi, la memoria mi tradisce. Ma anche qui ne resta cifra fondamentale il fare fallace affidamento, che ti consegna al buio e all’incertezza. Nella storia umana i traditori riempiono da sempre le pagine dei libri di storia per aver cospirato contro la Patria e si suoi cittadini, rinnegato la propria comunità o voltato le spalle alla famiglia.

Ho trovato leggendo nei libri alcuni traditori più detestato, nomi che sono diventati anche sinonimo di tradimento.

Inizierei con Bruto e Cassio che nel I secolo a.C., furono tra i principali animatori della congiura che portò nel 44 a.c. alla sua uccisione. Sconfitti in seguito da Ottaviano e Marco Antonio nella battaglia di Filippi, entrambi i “cesaricidi” si suicidarono nel 42 a.c.

Efialte di Trachis nel V secolo a.C. aiutò i Persiani ad aggirare il passo delle Termopili nel 480 a.C., condannando così al massacro i celebri 300 guerrieri Spartani di Leonida I durante la battaglia. Lo storico Erodoto racconta che Efialte, dopo il tradimento, fuggì, venendo poi ucciso da un suo concittadino.

Famoso Giuda Iscariota nel I secolo d.C., dopo essere entrato a far parte dei discepoli scelti da Gesù, “vendette” il suo maestro al sinedrio per 30 denari d’argento, segnalandone l’identità alle guardie con il celebre bacio. Pentito, poco dopo si impiccò a un albero. Questo suo gesto viene ricordato nei modi di dire in italiano : “bacio di Giuda”, “ fare la parte del Giuda”, o “essere un Giuda”. Famoso e ricordato nella Divina Commedia da Dante Ugolino della Gherardesca , 1220-1289, nobile Ghibellino pisano passò alla fazione avversa dei Guelfi e venne in seguito accusato di favorire le città rivali di Pisa. Fu quindi imprigionato e condannato a morte. La Malinche, che forse a noi italiani non dice nulla, ma IN America Latina, malinchista significa venduta allo straniero. Malinche nata nel XVI in Messico, venne venduta come schiava dopo la morte del padre e divenne poi un’interprete al servizio degli spagnoli, nonché l’amante del loro leader Hernán Cortés, approdato in Messico nel 1519. La Malinche aiutò gli invasori a sottomettere la civiltà azteca.

Singolare è la figura di Mir Jafar nato in Bengala, l’attuale Bangladesh, dopo aver fatto carriera alla corte del Bengala, passò dalla parte degli inglesi e durante la battaglia di Plassey, nel 1757, ricevette da questi il titolo di nababbo, facilitando la loro conquista dell’India. Dopo alterne vicende, morì di vecchiaia, odiatissimo dai suoi compatrioti.

Da eroe a traditore la figura di Benedict Arnold nato nel 1741, carismatico generale durante la guerra d’Indipendenza americana, fu uno dei principali responsabili della vittoria dei coloni contro i britannici a Saratoga, nel 1777, ma negli anni seguenti indossò la “giubba rossa” voltando le spalle alla causa indipendentista. Protetto ma disprezzato dai nuovi padroni, riuscì a salvarsi fuggendo in Inghilterra.

Charles Maurice De Talleyrand 1754-1838, aristocratico francese, assunse incarichi politici di primo piano durante la Rivoluzione e il Regime napoleonico, tradendo continuamente perfino lo stesso Napoleone. Rimasto in sella anche dopo la caduta di quest’ultimo, divenne protagonista del successivo congresso di Vienna del 1815, rappresentando la restaurata monarchia borbonica.

Emblema del collaborazionismo con il nazismo è la figura di Vidkun Quisling, 1887- 1945, già leader di una formazione di estrema destra norvegese, nel 1940 appoggiò l’invasione tedesca del proprio Paese e divenne capo del regime fantoccio installato dai nazisti in Norvegia. Processato per alto tradimento, fu condannato a morte nel 1945. Infine i cinque di Cambridge, brillanti accademici dell’università inglese di Cambridge ma traditori della Patria, a partire dagli anni ’30 e per buona parte della Guerra fredda, Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby, Guy Burgess e John Cairncross furono spie e fornirono informazioni top secret ai sovietici, e riuscirono anche tutti a salvarsi. Le loro “soffiate” furono tra le operazioni più riuscite di sempre dello spionaggio russo.

Infine ecco i novelli traditori e questi, ne vediamo tantissimi ogni giorno.

