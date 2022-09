Tra monumenti che sanno di storia e cultura .

Agrigento è una città nella costa meridionale della Sicilia, quasi sul Mediterraneo. La città è costruita sulla parte alta di una collina e la cosa più caratteristica e più visitata è La Valle dei Templi che scendono soavemente verso il Mare. Alcuni templi stanno ancora in piedi, risalgono all’epoca romana di Agrigento, posto privilegiato per i navigatori del Mediterraneo ma soprattutto strategico. I templi, alcuni in piedi ed altri in rovina sono fatti di una pietra calcarea propria della zona…. Sono costruiti tra oliveti vecchissimi, alcuni di più di 800 anni. Attorno una campagna completamente coltivata al fondo, quello celeste che si confonde col cielo, il Mediterraneo. Luogo magico e da brivido da dove è possibile vedere il mare attraverso colonne e strutture di dimensioni impressionanti; molte delle quali sono in piedi e altre già crollate ma in modo significativo danno un tocco al paesaggio lasciandoci riflettere sulla vanità e l’eternità dell’azione umana. Esperienza meravigliosa, tra le rovine che sanno di storia e cultura.

Favria, 16.09.2022 Giorgio Cortese

