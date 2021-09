Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Romano Canavese è un centro di circa 2600 abitanti nella piana di Ivrea, al cospetto dei colli morenici, in un territorio unico, per conformazione geografica e accadimenti storici.

Come suggerisce il nome, non è difficile intuire l’origine di questo borgo. Infatti, un primo accampamento fu costruito dai Romani, nel I secolo a.C., in occasione della guerra contro i Salassi. Da questa posizione strategica, fu poi facile conquistare tutta la piana canavesana e la Valle d’Aosta.

La storia [...]