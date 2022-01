A ripensarci, con il presidente Pertini mi torna in mente Alfredino Rampi, il bambino finito in un pozzo dal quale non verrà tratto in salvo, e il seguito di polemiche sulla «tivù del dolore». Il presidente Sandro Pertini c’era sempre: alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, quando per un attentato della destra eversiva una bomba si portò via 85 persone e ne ferì 200; al capezzale di Enrico Berlinguer, colto da un malore che gli sarà fatale durante un comizio per le elezioni europee del 1984; in Irpinia, devastata dal terremoto, per la quale chiamò gli italiani a dare un aiuto.

Ricordo bene il refrain del presidente Scalfaro, quell’accorato «l’Italia risorgerà», pronunciato nel discorso di fine anno del 1992, il primo del suo settennato. Un inizio terribile e durissimo, con innumerevoli esponenti di primissimo piano dei partiti della Costituente indagati per malversazioni e corruttele, il dissolvimento del Partito comunista, gli omicidi di mafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le code velenose del terrorismo. Oscar Luigi Scalfaro è stato il successore e l’opposto di Francesco Cossiga, il presidente che amava le logge massoniche e le reti coperte, i servizi deviati e le divise militari. Eletto alla prima «chiama» il 3 luglio 1985, Cossiga si dimise in anticipo, tra mille sospetti e la minaccia di «una messa in stato di accusa» per quel suo «picconare» Parlamento e Magistratura. Da ultimo il presidente Sergio Mattarella che, all’inizio del suo mandato, sembrava piuttosto «genà», con quella voce stentorea e quel fare imbarazzato. Poi, man mano, la voce del presidente Mattarella si è sentita chiarissima. Ma c’è un ma. Nel suo discorso d’insediamento che risentiva inevitabilmente della mainstream di allora, sostenne che occorreva «riformare la Costituzione per rafforzare il processo democratico», così come prioritaria era l’approvazione di una nuova legge elettorale. Non si possono definire obiettivi centrati, anzi. Durante il suo settennato, dopo la bocciatura della riforma Renzi con il referendum del 2016, l’unica modifica – per altro dal sapore populista – ha riguardato il taglio del numero dei parlamentari, mentre il processo legislativo e il dibattito nelle aule, anche con il governo Draghi, sono caduti vittima del ricorso massiccio al voto di fiducia.

Per arrivare al dunque, l’età dei presidenti non è un indicatore: lasciando perdere quelli dell’immediato dopoguerra (De Nicola, Gronchi, Einaudi), il più giovane è stato Francesco Cossiga con i suoi 57 anni.

Sembra che il quarto scrutinio sia quello decisivo: Einaudi e Gronchi, ma anche Napolitano (al suo secondo mandato) e Mattarella, sono stati eletti al quarto scrutinio. Solo Cossiga e Ciampi sono stati eletti al primo. Per gli altri ce ne sono voluti oltre la decina.

L’idea che mi sono fatta è che i presidenti tecnici vengono individuati dai partiti quando hanno bisogno che si tolga loro le castagne dal fuoco.

