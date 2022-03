Tosone!

Sono stato a casa di una gentile signora di origine emiliane che ha offerto al sottoscritto e agli altri ospiti un tosone di parmigiano reggiano! Il lemma tosone mi ha incuriosito, il tosone, dal latino tonsio, tosatura, deriva da tondere, tosare, passato attraverso il francese toison all’italiano. Anticamente il tosone era il vello, mantello di ovini e caprini. Pensando al tosone mi viene in mente quello famoso della mitologia greca, l’impresa di Giasone e degli Argonauti: la conquista del tosone d’oro. Ma è stato anche l’Ordine del Toson d’oro, ordine cavalleresco istituito da Filippo il Buono, duca di Borgogna, nel 1431, in francese Ordre de la Toison d’or, con la finalità di diffondere la religione cattolica, e concesso con gran riserva solo a sovrani, principi di case regnanti, membri della più alta nobiltà e grandi dignitari avente una decorazione che consiste in una collana d’oro con un pendente, anch’esso d’oro, che raffigura un ariete sormontato da due fiamme smaltate di rosso. Ma come mi è stato nel tardo pomeriggio nel degustare un buonissimo tè e tante bontà, il tosone, a me sconosciuta era una prelibatezza un tempo quando lei era bambina. La produzione del tosone infatti è da sempre associata a quella del Parmigiano Reggiano poiché si otteneva dalla tosatura del Parmigiano, il quale, appena prodotto e ancora prima della salatura, veniva tosato, cioè rifilato con apposito coltello per accomodarlo nelle apposite fascere e dargli la forma desiderata. Originariamente il tosone era un formaggio a striscia lunga e sottile e veniva regalata nei caseifici, soprattutto ai bambini, che ne apprezzavano la sua elasticità e il sapore di latte fresco. Oggi che le tecniche di produzione sono evolute e che questo formaggio non è più un formaggio di risulta dallo scarto del Parmigiano, il tosone è disponibile, sempre bianco e non salato, anche in forma di piccoli tranci, una vera bontà. E si nella vita i ricordi che abbiamo da bambini battono dentro il nostro animo come un secondo cuore.

Favria, 24.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita mi sembra troppo breve per spenderla a provare astio nel tenerne conto dei torti che ho subito, preferisco sorridere con animo sereno. Felice giovedì.

