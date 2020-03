Torta tenerina al cioccolato

Questo delizioso dolce di origine ferrarese ha pochi ingredienti ed è velocissimo da preparare. La torta tenerina ha la particolarità di rimanere bassa per l’assenza di lievito e umida all’interno. Perfetta per festeggiare ogni occasione, una golosa idea per la festa del papà.

INGREDIENTI:

200g cioccolato fondente

80g burro

3 uova

50g farina 00

zucchero a velo q.b.

sale un pizzico

PROCEDIMENTO:

Tritare il cioccolato e metterlo in una terrina assieme al burro e far fondere in microonde ottenendo un composto omogeneo. A parte montare i tuorli con lo zucchero e separatamente montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradualmente i tuorli e successivamente gli albumi al composto e mescolare per bene. Infine aggiungere la farina setacciata e l’impasto sarà pronto.

Trasferirlo in una teglia rivestita da carta forno e infornare a 170°per 30/35 minuti. Quando la vostra torta sarà pronta, sfornare e decorare con zucchero a velo.

