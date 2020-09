TORRE CANAVESE. Pullman in fiamme, passeggeri in salvo

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina a Torre Canavese per l’incendio di un pullman. Lungo la strada provinciale 41 un bus di linea si è incendiato, il conducente ha fatto in tempo ad accostare il mezzo e far scendere i passeggeri.

La squadra di [...]





