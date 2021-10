TORRE CANAVESE. Le mattonelle “Inciampare nella Cultura” del Concorso Letterario Nazionale Amilcare Solferini Rodallo, sbarcano a Torre Canavese paese d’Arte e Cultura.

“Signori – commenta Alessandro Actis Grosso, referente del Premio – pensare che le nostre mattonelle di umile terra cotta entrano nel museo a cielo aperto di Torre Canavese non può che inorgoglirci. Un onore per me e per il Concorso Letterario”.

Poi Actis Grosso aggiunge: “Un immenso ringraziamento all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Piero Cavallo e alla promotrice per il Comune di Torre Canavese Annalisa Truchetto“.