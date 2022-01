Come ogni comune anche Torre Canavese possiede un parco giochi dove all’interno è situato un gazebo, di recente sistemazione.

L’area, però, dovrebbe essere completata e ciò avverrebbe secondo il Comune con “l’aggiunta di sei panchine di larice da posarsi lungo tre lati dello stesso in mezzo ai pilastrini della struttura”, si legge in una delibera affissa sull’Albo Pretorio.