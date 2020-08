TORRAZZA. Tragedia in ferrovia, uomo si lancia sotto il treno

Tragedia nei pressi della stazione di Torrazza Piemonte. Un uomo si è lanciato sotto un convoglio in transito poco dopo le 14. È deceduto. Intanto il traffico è in tilt ed è in corso la riprogrammazione dei convogli da parte di Trenitalia. Al momento parzialmente cancellati tre treni sulla linea Torino-Milano, limitati a Chivasso e Santhià, e uno sulla linea Ivrea-Novara, limitato a Chivasso. Accertamenti della polizia ferroviaria in corso. Non si conoscono le generalità dell’uomo.