TORRAZZA. Smarino a Torrazza: troppi aspetti oscuri. Il consigliere regionale Frediani denuncia!

Troppi gli aspetti oscuri del nuovo progetto TELT di smaltimento dello smarino del cantiere del TAV a Torrazza Piemonte.

L’area individuata per lo smaltimento è stata spostata e ridimensionata a seguito dell’approvazione del nuovo piano regolatore che prevede l’ampliamento degli stabilimenti di Amazon. Ai dubbi che già avevano spinto il sindaco di Torrazza ad assumere una posizione contraria al conferimento del materiale sul territorio comunale, si sommano nuove domande.

E’ stata opportunamente valutata la possibile contaminazione con inquinanti presenti nello smarino, vista la presenza di falde acquifere nel sottosuolo?

Sono previste analisi in contraddittorio con ARPA per la misurazione di amianto e altri inquinanti? Come sono variati i costi rispetto al progetto precedente?

Ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale per chiarire questi aspetti.

Da Salbertrand, secondo il progetto, dovranno infatti arrivare 3.6 milioni di metri cubi di smarino. I materiali estratti dal futuro tunnel di Chiomonte saranno trasportati con i camion fino alla stazione di Salbertrand utilizzando l’autostrada, qui saranno lavorati e trasformati e poi finiranno a Caprie e Torrazza attraverso la linea ferroviaria e probabilmente attraverso nastri trasportatori fino alla cava.

Infine giova ricordare che tutta la maxi gestione dello smarino prodotto dagli scavi del tunnel di base, in totale circa 6 milioni di tonnellate di materiale, prevederà l’uso di circa 227.000 camion, per un totale di 22.000.000 km da fare. Alla faccia dei benefici ambientali della Torino Lione. L’unica certezza per la salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente è fermare l’opera.

Francesca Frediani, Capogruppo M5S Piemonte

Commenti