TORRAZZA. Smarino, chi ci guadagna? Il paese o il business?

Nel consiglio comunale di domani venerdì 29 maggio alle 18 – lo si può seguire in videoconferenza applicando le istruzioni pubblicate nel sito del Comune – si riparlerà dello smarino. Si confronteranno i consiglieri che si sono dichiarati contrari (a cominciare da Luigi Corna e Rocco Muscedra) e quelli che finora vi si sono dimostrati favorevoli.

La domanda che incomberà sul consiglio è: chi ci guadagna dall’arrivo dello smarino a Torrazza?

Ci guadagna sicuramente il proprietario della ex cava dove lo smarino sarà portato e resterà per sempre. Il cavatore ci guadagna due volte: ci ha guadagnato anni fa, quando dalla cava si estrasse la sabbia e la ghiaia utilizzata per costruire l’altra velocità ferroviaria. E ci guadagna di nuovo adesso ospitando lo smarino della Valle di Susa. Potremmo dire che ci guadagna tre volte, perché per fare posto allo smarino l’impianto di produzione del bitume non sarà eliminato, ma sarà solo trasferito più vicino al centro e continuerà a produrre profitti.

Invece, cosa ci guadagnerà Torrazza? Cosa ci guadagneranno i torrazzesi? Non lo sappiamo, ma è facile prevedere i danni che subiranno.

La smarino costituisce un nuovo carico ambientale che si aggiunge a quello della grande discarica, i cui proprietari hanno presentato in Città Metropolitana un progetto di ampliamento. Due carichi ambientali, più quello dell’impianto del bitume, in un Comune di pochi chilometri quadri, un territorio comunale molto più piccolo (10 chilometri quadri) di quelli circostanti. Torrazza diventerà un paese ad “alta densità” di carichi ambientali.

È pericoloso lo smarino? Che chi dice sì e chi dice no. Noi non siamo degli esperti. Però il dubbio rimane. E magari lo sapremo tra qualche decennio, quando sarà troppo tardi: nel dubbio meglio essere prudenti e dire no, come ha dichiarato il sindaco di Saluggia, che di pericoli ambientali se ne intende…

Si dirà: tra qualche decennio vedremo… E no, perché i danni ci saranno subito: ad esempio la perdita di valore delle case, sia di quelle vicine allo smarino sia di quelle vicino al nuovo impianto di bitume. Nessuno ama andare ad abitare vicino a una cava destinata a venire riempita di materiale. Inoltre, nell’area di cava arriveranno gli sperati nuovi insediamenti produttivi e o commerciali, oppure gli imprenditori sceglieranno prudentemente di tenersi alla larga dal sito dello smarino?

Perderanno di valore anche gli immobili tra la ferrovia e la cava, dove i residenti subiranno pure il fastidio del rumore e della polvere: prima ci sarà il cantiere per realizzare il fascio di nuovi binari al servizio delle manovre dei treni provenienti dalla Valsusa, poi sarà costruito il fascio di nastri trasportatori per portare lo smarino dalla ferrovia alla cava, e poi comincerà l’arrivo dei vagoni, oltretutto di notte. Calcoliamo una decina d’anni in tutto.

Perderanno di valore le abitazioni vicine al nuovo impianto di bitume, che produrrà rumore e polveri.

Un altro colpo al paese potrebbe giungere dall’eventuale ampliamento della discarica di rifiuti all’inizio del paese arrivando da Chivasso.

Mettendo tutto insieme, avremo una specie di “corona” di siti non gradevoli a Nord dell’abitato, da Est a Ovest dallo smarino alla discarica, con in mezzo il bitume e le ex cave di argilla. Le ex cave di argilla a rischio di diventare discariche, come ammisero nel 2014 i tecnici della Provincia di fronte al sindaco Massimo Rozzino e all’allora assessore Annamaria Memmo.

Danni che colpiranno i torrazzesi e costeranno una trentina di milioni alle casse dello Stato. Sì, tanto costa la brillante idea di portare lo smarino della Valsusa a ottanta chilometri di distanza, fino a Torrazza. Perché venirlo a scaricare proprio fino alla lontana Torrazza? Se lo sono mai chiesto i consiglieri sinora favorevoli allo smarino, Annamaria Memmo, Alberto Baesso, Raffaella Lisa, Luca Palandri, Serena Bucci, Claudia Crema e Antonio Losurdo?

Commenti