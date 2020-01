TORRAZZA. “Sì” del consiglio allo smarino. Un regalo ai cavatori….

Sebbene il progetto sia stato approvato già da alcuni giorni (il 27 dicembre per la precisione), molti torrazzesi sono venuti solo recentemente a conoscenza – e grazie al giornale La Voce – del “Sì” del consiglio comunale di utilizzare un’area della cava di CoGeFa quale sito di deposito per 850 mila metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dal tunnel di base del TAV Torino-Lione.

C’è preoccupazione perché quel materiale contiene amianto (lo dice l’Università di Torino) e per la diffusione di polveri sottili. Ora: quand’anche si fosse favorevoli al TAV, e quand’anche le autorità sanitarie dessero ampie rassicurazioni sulla non pericolosità del materiale (e chi scrive non ne è convinto), di fronte a questo progetto – prima ancora di discuterne il come e il quando – viene da chiedersi: perché?

Per realizzare quest’opera assurda, infatti, oltre a rovinare la Valle di Susa e spendere miliardi che lo Stato non recupererà mai, si propone di spostare centinaia di migliaia di metri cubi di materiale, caricandoli su appositi treni merci, da Bussoleno a Torrazza: 82 chilometri più a est, attraversando Torino, Chivasso, ecc. e aumentando il carico sulla linea ferroviaria esistente: dove già i pendolari smadonnano quotidianamente per i ritardi e i disagi.

Arrivati a Torrazza, questi treni non possono fermarsi nell’esistente stazione, che non è attrezzata: devono andare – si legge nel progetto – circa un chilometro più avanti, all’altezza di Borgoregio, in un’area dove si prevede la realizzazione di un “fascio presa e consegna” costituito da tre nuovi binari.

Qui si cambierebbero i locomotori, passando da quelli a trazione elettrica a quelli diesel.

Eh sì, perché da qui occorre realizzare un nuovo raccordo ferroviario: un binario di oltre un chilometro, per portare i carri merci fin dentro la cava. Ma per fare il raccordo bisogna costruire – sempre secondo il progetto – un cavalcaferrovia, a fianco di quello esistente sulla strada provinciale. Nel vecchio progetto si prevedeva poi una galleria di 260 metri per sottopassare sia la strada Torrazza-Saluggia che un’area edificata (per la gioia di chi ci abita, supponiamo), adesso, con uno spostamento dell’area di deposito più a est, si passerà da un tunnel a un nastro trasportatore per la gioia di chi ci abita (sempre quelli di prima) e pure delle polveri sottili….

Nell’area di cava, poi, occorre realizzare un altro fascio binari di 300 metri per lo scarico dei convogli.

Ora: in un posto normale, a chi propone una cosa del genere – a tutto vantaggio delle ditte di movimento terra e dei proprietari della cava, e senza chiedere l’assenso delle comunità locali e dei cittadini – si direbbe: signori, o siete delinquenti, o siete pazzi.

In Italia, invece, a chi propone una cosa del genere si assegna il bollino di “opera strategica” e su Facebook (basta una sbirciata su “Sei di Torrazza se….”) c’è pure qualcuno che tutto sommato immagina dei vantaggi… incurante di una frase (pagina 11 dell’allegato alla delibera approvata dal consiglio comunale del 27 dicembre) in cui anche il Ministero sostiene che il passaggio dal tunnel al nastro trasportatore “inevitabilmente” provocherà un peggioramento della quantità di polveri nell’aria.

Perchè il consiglio comunale avrebbe dovuto dire no? Non solo perché il cantiere torrazzese rischia di creare gravi danni all’ambiente e alla salute; non solo perché economicamente e trasportisticamente è – come dire – “una cagata pazzesca”; non solo perché è un regalo agli speculatori del settore movimento terra e ai cavatori (e magari anche alla criminalità organizzata, che come è noto in questo ambito si muove benissimo). Bisogna opporsi perché ne va della nostra dignità di cittadini: in questo Paese non ci sono soldi per la sanità, per la scuola, per la salvaguardia del territorio, per aiutare chi è in difficoltà… ma se ne trovano sempre – a palate – per finanziare questi progetti assurdi e costosissimi, pensati solo per arricchire qualcuno a spese della collettività e del territorio.

Per l’ambiente e la salute, certo. Ma anche per dignità, per buonsenso, per non far torto all’intelligenza…

Liborio La Mattina

PS. Ho letto sul gruppo Facebook “Sei di Torrazza se…” che il giornale La Voce avrebbe perso “autorevolezza”. Chi scrive si onora non solo di fare questo mestiere da 33 anni (ne ho 52) ma di essere un cittadino nato e cresciuto a Torrazza e che ha raccontato il paese (su più di un giornale) per anni e anni fin dai tempi del sindaco Nigra, passando per Cena e arrivando a Rozzino. Non ho bisogno di presentazioni ma son certo di “essere di Torazza” più di decine e decine di poco autorevoli commentatori di questo gruppo….

